Весна близько: у Полтаві розцвіли проліски (фото, відео)

На території музею Володимира Короленка наприкінці лютого зацвіли проліски.

У Полтаві зацвіли проліски / Kolo.News

Через похмуру погоду квіти розпустилися не повністю, повідомляє Kolo.News.

Читайте також В Україні сьогодні пройдуть дощі, на півдні потеплішає до +15° (карта)

Явище незвичне тим, що навколо ще лежить сніг, а квіти розцвіли на довгій доріжці, де снігу вже немає. Секрет квіткового феномену в музеї - теплотраса, яка проходить якраз під галявиною.

Зазвичай квіти тут з’являються на три-чотири тижні раніше, ніж по місту та в лісах.

За словами працівників музею, незабаром тут мають розквітнути білі підсніжники.