Весна близько: у Полтаві розцвіли проліски (фото, відео)

10:49, 23 лютого 2017
1233
0

На території музею Володимира Короленка наприкінці лютого зацвіли проліски.

Kolo.News
У Полтаві зацвіли проліски / Kolo.News

Через похмуру погоду квіти розпустилися не повністю, повідомляє Kolo.News.

В Україні сьогодні пройдуть дощі, на півдні потеплішає до +15° (карта)

Явище незвичне тим, що навколо ще лежить сніг, а квіти розцвіли на довгій доріжці, де снігу вже немає. Секрет квіткового феномену в музеї  - теплотраса, яка проходить якраз під галявиною.

Зазвичай квіти тут з’являються на три-чотири тижні раніше, ніж по місту та в лісах.

За словами працівників музею, незабаром тут мають розквітнути білі підсніжники.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході спека до +38° (відеопрогноз) Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході спека до +38° (відеопрогноз)
Північ Китаю накрила піщана буря (відео) Північ Китаю накрила піщана буря (відео)
Лісова пожежа в Каліфорнії знищила понад 3 000 гектарів лісу (відео) Лісова пожежа в Каліфорнії знищила понад 3 000 гектарів лісу (відео)
Повені у В'єтнамі: 7 людей загинули Повені у В'єтнамі: 7 людей загинули
В Києві сьогодні без опадів, температура до +24° В Києві сьогодні без опадів, температура до +24°
В Україні сьогодні буде спекотно, можливі опади на сході (карта) В Україні сьогодні буде спекотно, можливі опади на сході (карта)
Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз) Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 28 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
81 %
761 мм
5.2 м/с
61 %
Стрічка новин