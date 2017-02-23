Рятувальники попереджають про паводки на заході України

У зв’язку з відлигою та сніготаненням на річках західної України очікується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м.

На заході України існує загроза підтоплення / dsns.gov.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Зокрема, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м над рiвнями.

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Також очікується руйнування льодових явищ, льодохiд, на дiлянках русел з порушеною пропускною здатнiстю (пiд мостами, на звужених дiлянках русел, в мiсцях iснуючих заторiв льоду) - формування (посилення) заторiв льоду з рiзким пiдвищенням рiвнiв води. У Туркiвському, Дрогобицькому районах Львiвської областi при цьому можливе часткове затоплення заплав, сільськогосподарських угiдь, окремих населених пунктiв, господарських об'єктiв, розташованих вище місць утворення заторiв.

23-24 лютого на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,3-1,0 м над рiвнями.

Крім того, очікується послаблення льодового покриву, мiсцями його руйнування, льодохiд, на окремих дiлянках можливе утворення заторiв льоду з додатковими пiдйомами рiвнiв води на 0.5 - 1.0 м.

23-24 лютого внаслідок сніготанення та опадів на рiчках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 м, в нижнiх течiях Боржави та на дiлянцi Тиси В. Бичкiв - Вилок на 1,5-2,5 м над рівнями.

В нижнiй течii р. Боржава можливий початковий вихiд води на заплаву.

Також 23 - 26 лютого на лівих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,7 м. Очікується руйнування льодових явищ, мiсцями льодохiд.

Нагадаємо, 23 лютого, у багатьох регіонах України очікується сильний вітер.