На автошляхах України місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні потеплішає до +17°
У четвер на популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, у п'ятницю майже без опадів. На півдні температура до +17°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса місцями пройде дощ. Температура +6°... +16°. Завтра на цьому маршруті температура до +17°, без опадів.
В Україні сьогодні пройдуть дощі, на півдні потеплішає до +15° (карта)
На трасі Київ – Ужгород місцями пройде мокрий сніг, температура в дорозі +5° ...+9°. У п'ятницю на цьому маршруті також очікуються опади, температура до +14°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +8°, зливи. Завтра на даному маршруті хмарно з проясненнями, температура до +13°.
У напрямку Харкова пройде дощ. Температура в дорозі до +6°. 24 лютого на цьому напрямку місцями без опадів, температура +8° ...+13°.
За маршрутом Київ - Чернівці місцями очікуються опади, +6° ... +12°. За даним напрямком в п'ятницю невелика хмарність, температура до +14°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°