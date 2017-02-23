На автошляхах України місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні потеплішає до +17°

13:00, 23 лютого 2017
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У четвер на популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, у п'ятницю майже без опадів. На півдні температура до +17°.

На автошляхах України очікуються опади / УНІАН
На автошляхах України очікуються опади / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса місцями пройде дощ. Температура +6°... +16°. Завтра на цьому маршруті температура до +17°, без опадів.

В Україні сьогодні пройдуть дощі, на півдні потеплішає до +15° (карта)

На трасі Київ – Ужгород місцями пройде мокрий сніг, температура в дорозі +5° ...+9°. У п'ятницю на цьому маршруті також очікуються опади, температура до +14°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +8°, зливи. Завтра на даному маршруті хмарно з проясненнями, температура до +13°.

У напрямку Харкова пройде дощ. Температура в дорозі до +6°. 24 лютого на цьому напрямку місцями без опадів, температура +8° ...+13°.

За маршрутом Київ - Чернівці місцями очікуються опади, +6° ... +12°. За даним напрямком в п'ятницю невелика хмарність, температура до +14°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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