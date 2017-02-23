До України на один день прийде справжня весна, потепліє до +16
24-го лютого до України прийде відчутне потепління: впродовж дня температура повітря сягне 8-13 градусів тепла.
В Одесі, Миколаєві, Херсоні до +14, у Криму - до +16 градусів, написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
"Це - день, коли вперше абсолютно чітко розумієш, що зима поборена й прекрасна весна вже в дорозі, просто десь за кількома тижнями пудрить носика", - йдеться у її прогнозі.
Тепло буде навіть на півночі - Житомир, Київ, Чернігів, до +8+12 градусів, обіцяє Діденко.
Завтра погода в Україні зіпсується, на захід суне потужний вологий масив
У Запоріжжі, Дніпрі, Черкасах, Вінниці очікується +10+12. У Луцьку, Рівному, Ужгороді та Львові +7+10. Крім того, у Харкові, Сумах та Луганську прогнозується +6+8 градусів.
"А ще завтра практично ніде не буде якихось серйозних опадів і навіть дуже багато буде сонця. А якщо й збільшиться хмарність, теплого повітря вона не перекриє. Єдине, що завтра капне десертною ложечкою дьогтю - сильний поривчастий вітер", - йдеться у прогнозі синоптика.
Унікальним завтрашній день буде ще й у тому, що він буде поки що єдиним таким теплим, бо вже 25 лютого, у суботу, знову похолодає.
"У Києві завтра, 24 лютого, також перша ластівка відчутного тепла, яке принесе в столицю рвучкий південно-західний вітер. Найближчої ночі свіженько, +2+5, а ось завтра вдень очікується +10+12 градусів. І також у Києві вже 25 лютого знову похолодає", - розповіла Діденко.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°