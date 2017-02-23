До України на один день прийде справжня весна, потепліє до +16

24-го лютого до України прийде відчутне потепління: впродовж дня температура повітря сягне 8-13 градусів тепла.

Завтра до України прийде справжнє весняне тепло / flickr.com/photos/pixelrn

В Одесі, Миколаєві, Херсоні до +14, у Криму - до +16 градусів, написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Це - день, коли вперше абсолютно чітко розумієш, що зима поборена й прекрасна весна вже в дорозі, просто десь за кількома тижнями пудрить носика", - йдеться у її прогнозі.

Тепло буде навіть на півночі - Житомир, Київ, Чернігів, до +8+12 градусів, обіцяє Діденко.

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У Запоріжжі, Дніпрі, Черкасах, Вінниці очікується +10+12. У Луцьку, Рівному, Ужгороді та Львові +7+10. Крім того, у Харкові, Сумах та Луганську прогнозується +6+8 градусів.

"А ще завтра практично ніде не буде якихось серйозних опадів і навіть дуже багато буде сонця. А якщо й збільшиться хмарність, теплого повітря вона не перекриє. Єдине, що завтра капне десертною ложечкою дьогтю - сильний поривчастий вітер", - йдеться у прогнозі синоптика.

Унікальним завтрашній день буде ще й у тому, що він буде поки що єдиним таким теплим, бо вже 25 лютого, у суботу, знову похолодає.

"У Києві завтра, 24 лютого, також перша ластівка відчутного тепла, яке принесе в столицю рвучкий південно-західний вітер. Найближчої ночі свіженько, +2+5, а ось завтра вдень очікується +10+12 градусів. І також у Києві вже 25 лютого знову похолодає", - розповіла Діденко.