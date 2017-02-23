Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

14:34, 23 лютого 2017
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Протягом 23-24 лютого у горах Закарпатської області та у високогір’ї Iвано-Франкiвської областi  буде зберігатися значна лавинна небезпека.

УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, 23 та 24 лютого у зв'язку із хуртовинами та відлигою у горах Закарпатської області та у високогір’ї Iвано-Франкiвської областi зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у зв’язку з відлигою та сніготаненням на річках західної України очікується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м.

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