Великобританію накрив шторм "Доріс" (фото)
Сьогодні, 23 лютого, шторм "Доріс" досяг Великобританії.
Через негоду в лондонському аеропорту Хітроу було скасовано 77 рейсів.
У Техасі пронісся руйнівний торнадо (фото)
У деяких районах можливі затоплення, а в окремих частинах Шотландії може випасти від 10 до 15 см снігу, передає "Російська служба BBC".
Напередодні урагану були скасовані всі польоти між Англією та Ірландією, а на ряді напрямків залізничного транспорту були введені швидкісні обмеження.
Через шторм почався снігопад на великих автошляхах утворювалися затори.
За прогнозами метеорологів, вітер ослабне до вечора, а дощі продовжаться протягом усіх вихідних, однак будуть набагато слабшими за дощі на піку шторму.
Нагадаємо, через сильні дощі, які обрушилися на американський штат Каліфорнія, евакуювали сотні місцевих жителів.
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