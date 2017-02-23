Великобританію накрив шторм "Доріс" (фото)

Сьогодні, 23 лютого, шторм "Доріс" досяг Великобританії.

Шторм "Доріс" у Великобританії / Reuters

Через негоду в лондонському аеропорту Хітроу було скасовано 77 рейсів.

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У деяких районах можливі затоплення, а в окремих частинах Шотландії може випасти від 10 до 15 см снігу, передає "Російська служба BBC".

Напередодні урагану були скасовані всі польоти між Англією та Ірландією, а на ряді напрямків залізничного транспорту були введені швидкісні обмеження.

Через шторм почався снігопад на великих автошляхах утворювалися затори.

За прогнозами метеорологів, вітер ослабне до вечора, а дощі продовжаться протягом усіх вихідних, однак будуть набагато слабшими за дощі на піку шторму.

Нагадаємо, через сильні дощі, які обрушилися на американський штат Каліфорнія, евакуювали сотні місцевих жителів.