Без опадів і по-весняному тепло: прогноз погоди на 24 лютого

Згідно з даними Погода УНІАН, 24 лютого в Україні без опадів, вдень на півдні потеплішає до +17°.

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У Києві завтра без опадів, вночі -1°, вдень +13°. Вітер мінливий, до 7.4 м/с.

У Львові 24 лютого хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень +9°. Вітер західний та південно-західний, свіжий.

У Луцьку завтра мінлива хмарність. Температура повітря вночі -3°, вдень +9°. Вітер західний південно-західний, до 9.9 м/с.

У Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура вночі -1°, вдень +14°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +4°, вдень +17°, вітер південно-західний, до 7.9 м/с.

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі +2°, вдень +3°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

У Дніпрі завтра очікується мінлива хмарність. Температура вночі +1°, вдень +12°. Вітер південний і південно-західний, свіжий.

У Сімферополі мінлива хмарність. Температура вночі +6°, вдень +14°. Вітер південний і південно-західний, до 8.9 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вночі +4°, вдень +9°. Вітер південний і південно-західний, до 8.7 м/с.

У Краматорську в п'ятницю сонячно, температура вночі +3°, вдень +12°, вітер південний і південно-східний, помірний.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +4°, вдень +10°. Вітер західний та південно-західний, до 6.4 м/с.

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