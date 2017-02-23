Без опадів і по-весняному тепло: прогноз погоди на 24 лютого
Згідно з даними Погода УНІАН, 24 лютого в Україні без опадів, вдень на півдні потеплішає до +17°.
У Києві завтра без опадів, вночі -1°, вдень +13°. Вітер мінливий, до 7.4 м/с.
У Львові 24 лютого хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень +9°. Вітер західний та південно-західний, свіжий.
У Луцьку завтра мінлива хмарність. Температура повітря вночі -3°, вдень +9°. Вітер західний південно-західний, до 9.9 м/с.
У Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура вночі -1°, вдень +14°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +4°, вдень +17°, вітер південно-західний, до 7.9 м/с.
У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі +2°, вдень +3°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
У Дніпрі завтра очікується мінлива хмарність. Температура вночі +1°, вдень +12°. Вітер південний і південно-західний, свіжий.
У Сімферополі мінлива хмарність. Температура вночі +6°, вдень +14°. Вітер південний і південно-західний, до 8.9 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вночі +4°, вдень +9°. Вітер південний і південно-західний, до 8.7 м/с.
У Краматорську в п'ятницю сонячно, температура вночі +3°, вдень +12°, вітер південний і південно-східний, помірний.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +4°, вдень +10°. Вітер західний та південно-західний, до 6.4 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +17°
-
Дніпро+31°... +18°
-
Донецьк+32°... +14°
-
Житомир+29°... +18°
-
Запоріжжя+32°... +18°
-
Івано-Франківськ+27°... +16°
-
Київ+29°... +20°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+31°... +14°
-
Луцьк+26°... +15°
-
Львів+25°... +15°
-
Миколаїв+32°... +18°
-
Одеса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +19°
-
Рівне+26°... +15°
-
Сімферополь+30°... +16°
-
Суми+27°... +17°
-
Тернопіль+26°... +16°
-
Харків+30°... +17°
-
Херсон+32°... +17°
-
Хмельницький+26°... +16°
-
Черкаси+29°... +18°
-
Чернігів+30°... +19°
-
Чернівці+26°... +19°