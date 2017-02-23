У Києві завтра без опадів, вдень до +13°

19:00, 23 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 24 лютого, у столиці без опадів.

фото УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері – до +6°. Вітер мінливий, до 7.4 м/с.

На автошляхах України місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні потеплішає до +17°

Сонце в столиці зійде у 06:53, а зайде о 17:30.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні без опадів, вдень на півдні потеплішає до +17°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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