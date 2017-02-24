Сьогодні в Україні без опадів, на півдні потеплішає до +17° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 24 лютого, в Україні без опадів. На півдні до +17°.

Сьогодні в Україні без опадів / pexels.com

Сьогодні в Києві без опадів, удень +13°. Вітер мінливий, до 7.4 м/с.

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У Львові 24 лютого мінлива хмарність, вдень +9°. Вітер західний та південно-західний, свіжий.

У Луцьку сьогодні очікуються хмарно з проясненнями. Температура повітря +9°. Вітер західний південно-західний, до 9.9 м/с.

У Вінниці у четвер без опадів. Температура вдень +14°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність. Температура +17°, вітер південно-західний, до 7.9 м/с.

На півдні до +17° / УНІАН

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вдень +3°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

В Дніпрі сьогодні мінлива хмарність. Температура +12°. Вітер південний і південно-західний, свіжий.

У Сімферополі невелика хмарність. Температура вдень +11°, вітер південний і південно-західний, до 8.9 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вдень +9°. Вітер південний і південно-західний, до 8.7 м/с.

У Краматорську в п'ятницю сонячно, температура +12°, вітер південний і південно-східний, помірний.

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +10°. Вітер західний та південно-західний, до 6.4 м/с.

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