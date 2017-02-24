Сьогодні в Україні без опадів, на півдні потеплішає до +17° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 24 лютого, в Україні без опадів. На півдні до +17°.
Сьогодні в Києві без опадів, удень +13°. Вітер мінливий, до 7.4 м/с.
На автошляхах України місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні потеплішає до +17°
У Львові 24 лютого мінлива хмарність, вдень +9°. Вітер західний та південно-західний, свіжий.
У Луцьку сьогодні очікуються хмарно з проясненнями. Температура повітря +9°. Вітер західний південно-західний, до 9.9 м/с.
У Вінниці у четвер без опадів. Температура вдень +14°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність. Температура +17°, вітер південно-західний, до 7.9 м/с.
У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вдень +3°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
В Дніпрі сьогодні мінлива хмарність. Температура +12°. Вітер південний і південно-західний, свіжий.
У Сімферополі невелика хмарність. Температура вдень +11°, вітер південний і південно-західний, до 8.9 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вдень +9°. Вітер південний і південно-західний, до 8.7 м/с.
У Краматорську в п'ятницю сонячно, температура +12°, вітер південний і південно-східний, помірний.
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +10°. Вітер західний та південно-західний, до 6.4 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +16°
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Київ+29°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+30°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницький+26°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+26°... +19°