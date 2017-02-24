У Києві сьогодні без опадів, вдень до +13°

Згідно з даними Погода УНІАН, 24 лютого у столиці без опадів, вдень до +13°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері - до +6°. Вітер мінливий, до 7.4 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:53, а зайде о 17:30.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого в Україні пройдуть дощі. На півдні до +15°.

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