У Києві сьогодні без опадів, вдень до +13°

08:30, 24 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 24 лютого у столиці без опадів, вдень до +13°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері - до +6°. Вітер мінливий, до 7.4 м/с.

На автошляхах України місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні потеплішає до +17°

Сонце в столиці зійшло у 06:53, а зайде о 17:30.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого в Україні пройдуть дощі. На півдні до +15°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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