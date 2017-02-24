В Україні оголосили штормове попередження

Сьогодні, 25 лютого, в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, 24 лютого вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці.

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - закликають у ДСНС.

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 лютого, в Україні без опадів. На півдні до +17°.