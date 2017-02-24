Учений і гід вижили після падіння в жерло вулкана в Нікарагуа

Аргентинський учений Родольфо Альварес і його гід залишилися живими після падіння в жерло діючого вулкана Масая в Нікарагуа.

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Чоловіки провалилися в кратер через те, що розірвався трос, повідомляє The Independent.

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На допомогу прийшли пожежники, які зуміли витягнути їх з допомогою спеціальних тросів.

Учений і гід зараз страждають від зневоднення, однак їхньому життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, 30 січня учні та викладачі середніх шкіл, які знаходяться в італійських містечках Рагална, Ніколозі і Бронте поруч з діючим вулканом Етна на Сицилії, були евакуйовані після серії підземних поштовхів.