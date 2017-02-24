Рятувальники попереджають про підйоми рівнів води на річках західної України

У п’ятницю, 24 лютого, у зв’язку з потеплiнням на річках західної України очікуються підйоми рівнів води.

На річках західної України очікується під’йом рівнів води / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням Укргідрометцентр.

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Зокрема, на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,3-1,0 м над рiвнями.

Також очікується послаблення льодового покриву, мiсцями його руйнування, льодохiд, на окремих дiлянках можливе утворення заторiв льоду з додатковими пiдйомами рiвнiв води на 0,5-1,0 м.

На рiчках Закарпаття на дiлянцi Тиси В. Бичкiв - Вилок продовжиться пiдвищення рiвнiв води на 1,5-2,0 м, в нижнiх течiях Боржави - на 0,4-0,8 м, над рiвнями.

У нижнiх течiях Боржави очiкується подальше утримання води на заплаві, можливi пiдтоплення сiльгосподарських угiдь ряду сiл та автодороги Шаланки - В. Ком'яти (Виноградівський, Іршавський райони Закарпатської області).

Також у зв'язку з вiдлигою та сніготаненням на лівих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 0,7 м над рiвнями. Очікується руйнування льодових явищ, мiсцями льодохiд. На окремих понижених дiлянках берегiв можливий початковий вихiд води на заплаву.

Протягом 24-27 лютого очiкується продовження розвитку весняної повенi з пiдйомом рiвнiв води над рiвнями:

- на дiлянці Днiстра Галич-Залiщики на 0,3-1,3 м, на дiлянцi Залiщики-початок Днiстровського водосховища послаблення льодового покриву, мiсцями його руйнування, льодохiд, можливе утворення заторiв льоду з додатковим пiдйомом бiля Заліщикiв на 1,0-2,0 м, Рухотин-Жванець 2,0-4,0 м;

- на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,3-1,0 м, бiля с. Лiтовиж на 1,0-1,5 м, мiсцями можливий вихiд води на заплаву;

- на річках басейну Прип’яті в межах (Волинської, Рівненської обл.) на 0,3-1,0 м, руйнування льодового покриву, місцями вихід води на заплаву, затоплення сільгоспугідь.

Нагадаємо, в Україні оголосили штормове попередження на 24 лютого.