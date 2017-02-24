Погода на вихідні: до України повертаються морози та дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями пройдуть опади. На півдні в суботу до +11°.

На вихідних в Україні місцями очікуються опади / УНІАН

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі -4°, вдень +4°. У мінлива хмарність, -2°...+4°.

У Львові завтра пройде сніг, вночі -5°, вдень +2°. У неділю сніг з дощем, -2°...+4°.

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У Луцьку в суботу вночі -4°, вдень +2°, снігопад. У неділю вночі -1°, вдень +2°, хмарно з проясненнями.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря -4°...+2°. У неділю до +2° невелика хмарність.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі -3°, вдень +6°, можливий дощ. У неділю +1°...+7°.

У Харкові в суботу очікуються опади, температура вночі -7°, вдень +3°. У неділю -7°...0°, без опадів.

Прогноз на 25 лютого / УНІАН

Прогноз на 26 лютого / УНІАН

У Дніпрі в суботу мокрий сніг. Температура вночі -5°, вдень +3°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря -4°...+4°.

У Сімферополі завтра пройде злива, -5°...+11°. У неділю -3°...+5°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощ, температура вночі -5°, вдень +7°. У неділю без опадів, температура до -4°.

У Краматорську у суботу пройде дощ, температура вночі -3°, вдень +6°. У неділю температура до -3° хмарно з проясненнями.

У Сєвєродонецьку завтра пройде сніг, температура вночі -3°, вдень +7°. У неділю -3°...+3°, також очікуються опади.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу сонячно, температура до -10°. У неділю хмарно, вночі -6°, вдень -1°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі -2°, вдень +5°. У неділю без опадів, вночі 0°, вдень до +6°.

У Трускавці в суботу хмарно, температура до +4°. У неділю температура вдень +6° хмарно з проясненнями.

У Сваляві завтра хмарно, -5°, у неділю без опадів, температура повітря -4° ...+3°.

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