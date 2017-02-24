Погода на вихідні: до України повертаються морози та дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями пройдуть опади. На півдні в суботу до +11°.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі -4°, вдень +4°. У мінлива хмарність, -2°...+4°.
У Львові завтра пройде сніг, вночі -5°, вдень +2°. У неділю сніг з дощем, -2°...+4°.
Сьогодні в Україні без опадів, на півдні потеплішає до +17° (карта)
У Луцьку в суботу вночі -4°, вдень +2°, снігопад. У неділю вночі -1°, вдень +2°, хмарно з проясненнями.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря -4°...+2°. У неділю до +2° невелика хмарність.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі -3°, вдень +6°, можливий дощ. У неділю +1°...+7°.
У Харкові в суботу очікуються опади, температура вночі -7°, вдень +3°. У неділю -7°...0°, без опадів.
У Дніпрі в суботу мокрий сніг. Температура вночі -5°, вдень +3°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря -4°...+4°.
У Сімферополі завтра пройде злива, -5°...+11°. У неділю -3°...+5°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощ, температура вночі -5°, вдень +7°. У неділю без опадів, температура до -4°.
У Краматорську у суботу пройде дощ, температура вночі -3°, вдень +6°. У неділю температура до -3° хмарно з проясненнями.
У Сєвєродонецьку завтра пройде сніг, температура вночі -3°, вдень +7°. У неділю -3°...+3°, також очікуються опади.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу сонячно, температура до -10°. У неділю хмарно, вночі -6°, вдень -1°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі -2°, вдень +5°. У неділю без опадів, вночі 0°, вдень до +6°.
У Трускавці в суботу хмарно, температура до +4°. У неділю температура вдень +6° хмарно з проясненнями.
У Сваляві завтра хмарно, -5°, у неділю без опадів, температура повітря -4° ...+3°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +16°
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Київ+29°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+30°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницький+26°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+26°... +19°