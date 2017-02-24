"Дощику не уникнути": одеситам розповіли про погоду на вихідних

12:30, 24 лютого 2017
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За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовських морів, вихідні в Одесі будуть теплими, але дощику не уникнути.

Скріншот відео
Скріншот відео

25 лютого хмарно з проясненнями. Вранці та вдень дощ. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пише Od.vgorode.ua. Температура вночі та вдень 3-8 градусів тепла.

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У свою чергу, 26 лютого мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 9-14 м/с. Температура вночі 1-6 градусів морозу, вдень 3-8 градусів тепла.

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