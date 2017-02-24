На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на півдні до +18°

13:00, 24 лютого 2017
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На популярних українських маршрутах найближчими днями місцями очікуються опади, на півдні сьогодні температура до +18°.

На автошляхах України очікуються опади / УНІАН
На автошляхах України очікуються опади / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +18°. Завтра на цьому маршруті місцями очікуються опади, +2°...+5°. У неділю без опадів, +8°.

Погода на вихідні: в Україні похолодає і повернуться опади (карта)

На трасі Київ - Ужгород сьогодні практично без опадів, температура у дорозі +7°... +14°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура до +4°. У неділю по цьому маршруту пройде мокрий сніг, температура в дорозі +2°... +5°.

На трасі Київ - Харків сьогодні без опадів. Температура в дорозі +7°... +12°. Завтра по цьому маршруту сніг з дощем, температура +3°... +4°. У неділю мінлива хмарність, до +5°.

На Маріупольському напрямку сьогодні без опадів, температура +8°...+13°. Завтра по цьому маршруту пройде мокрий сніг. У неділю без опадів, до +5°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні сонячно. Температура в дорозі +10°... +14°. У суботу на цьому маршруті без опадів. У неділю очікується мінлива хмарність, температура до +6°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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