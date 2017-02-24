На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на півдні до +18°
На популярних українських маршрутах найближчими днями місцями очікуються опади, на півдні сьогодні температура до +18°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +18°. Завтра на цьому маршруті місцями очікуються опади, +2°...+5°. У неділю без опадів, +8°.
Погода на вихідні: в Україні похолодає і повернуться опади (карта)
На трасі Київ - Ужгород сьогодні практично без опадів, температура у дорозі +7°... +14°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура до +4°. У неділю по цьому маршруту пройде мокрий сніг, температура в дорозі +2°... +5°.
На трасі Київ - Харків сьогодні без опадів. Температура в дорозі +7°... +12°. Завтра по цьому маршруту сніг з дощем, температура +3°... +4°. У неділю мінлива хмарність, до +5°.
На Маріупольському напрямку сьогодні без опадів, температура +8°...+13°. Завтра по цьому маршруту пройде мокрий сніг. У неділю без опадів, до +5°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні сонячно. Температура в дорозі +10°... +14°. У суботу на цьому маршруті без опадів. У неділю очікується мінлива хмарність, температура до +6°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +16°
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Київ+29°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+30°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницький+26°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+26°... +19°