Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

У Закарпатській та Івано-Франківській областях зберігається лавинна небезпека 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, 24 лютого у зв'язку із хуртовинами та відлигою у горах Закарпатської області та у високогір’ї Iвано-Франкiвської областi зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних в Україні місцями пройдуть опади. На півдні в суботу до +11°.