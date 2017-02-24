Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

14:38, 24 лютого 2017
906
0

У Закарпатській та Івано-Франківській областях зберігається лавинна небезпека 3 рівня.

УНІАН
У Карпатах зберігається  лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на півдні до +18°

"За даними Укргідрометцентру, 24 лютого у зв'язку із хуртовинами та відлигою у горах Закарпатської області та у високогір’ї Iвано-Франкiвської областi зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних в Україні місцями пройдуть опади. На півдні в суботу до +11°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Індонезії під час шторму затонув туристичний пором (відео) В Індонезії під час шторму затонув туристичний пором (відео)
У Києві завтра без опадів, температура до +28° У Києві завтра без опадів, температура до +28°
В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз)
Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні 19-22 червня Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні 19-22 червня
В американському штаті Мічиган оголошено режим стихійного лиха через повені, є загиблий (фото) В американському штаті Мічиган оголошено режим стихійного лиха через повені, є загиблий (фото)
У Луцьку пронісся ураган: місто затопило і засипало градом (відео) У Луцьку пронісся ураган: місто затопило і засипало градом (відео)
Землетрус в Японії: четверо загиблих, кількість постраждалих зросла до 372 осіб Землетрус в Японії: четверо загиблих, кількість постраждалих зросла до 372 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Стрічка новин