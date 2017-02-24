Через танення снігу на Київщині підтопило майже 40 будинків

15:30, 24 лютого 2017
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У четвер, 23 лютого, через швидке танення снігового покриву у селі Шкарівка Білоцерківського району Київської області затопило 37 будинків.

На Київщині підтопило 37 будинків / ДСНС
На Київщині підтопило 37 будинків / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Зокрема, вода підтопила будинки на вулицях Княгині Ольги, Друга Таращанська, Відродження, Івана Мазепи. Зазначається, що така ситуація склалася внаслідок відсутності сточних каналізацій на вулицях.

Також 23 лютого почалося підтоплення житлового масиву у Богуславському районі. Для запобігання підтоплення житлового будинку рятувальники проводили відкачування води в с. Москаленки, оскільки вода постійно прибуває з полів.

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 лютого, у зв’язку з потеплiнням на річках західної України очікуються підйоми рівнів води.

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