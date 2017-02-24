У результаті повені в Індонезії постраждали понад 1300 сімей

У столиці Індонезії Джакарті пройшли проливні дощі, які призвели до повені.

Ілюстрація / Reuters

21 лютого в місті випало 180 мм опадів, передає The Floodlist.

За даними Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, повінь охопила 54 райони міста, затопленими виявилися тисячі будинків. Подекуди рівень води сягав 2,5 метрів.

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Близько 400 людей евакуювали в пункти тимчасового розміщення. Всього ж від повені постраждали понад 1300 сімей.

Також повідомляється, що в місті Бекасі через стихію загинули дві людини.

Нагадаємо, через повені у місті Сан-Хосе (штат Каліфорнія, США) евакуювали близько 14 тисяч осіб.