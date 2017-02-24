До України вторгнеться холодне повітря з півночі - вдарять морози

Після сьогоднішнього суттєвого потепління завтра-післязавтра до України вторгнеться холодне повітря з півночі, у ніч на неділю, 26 лютого, очікується 1-6 градусів морозу.

До України суне похолодання / Фото УНІАН

Вдень 26 лютого прогнозується +2+7 градусів, пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Завтра вкрай несприятлива погода чекає південь та схід України. В Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі, Донецьку, Луганську, Харкові, Полтаві та у їхніх навколишніх районах пройдуть дощ, можливий мокрий сніг. І опади у цих місцевостях можуть бути навіть сильними", - йдеться у її повідомленні.

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На заході очікується невеликий мокрий сніг. На решті території або хмарно, або невеликі опади, які чергуватимуться із проясненнями.

"У неділю опадів буде небагато, хіба на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Харківщині та Луганщині. Але, повторю, скрізь - холодно", - прогнозує синоптик.

У Києві вихідними відчутно похолодає, найближчої ночі до 1-3 тепла, наступної - до 1-3 морозу. "Головні синоптичні акценти для вихідних: загальне істотне похолодання та сильні суботні опади на півдні та сході України", розповіла Діденко.