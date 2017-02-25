У Закарпатській та Івано-Франківській областях зберігається підвищена лавинна небезпека
В горах на заході України зберігається підвищена лавинна небезпека.
Про це повідомляє прес-служба ДержНС.
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"За даними Укргідрометцентру, 25 лютого, у зв'язку із хуртовинами та відлигою, у горах Закарпатської області та у високогір’ї Iвано-Франкiвської областi зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека", - сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що на вихідних в Україні місцями пройдуть опади. На півдні в суботу до +11°.
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