У Закарпатській та Івано-Франківській областях зберігається підвищена лавинна небезпека

В горах на заході України зберігається підвищена лавинна небезпека.

Підвищена лавинна небезпека зберігається у двох областях / zak.depo.ua

Про це повідомляє прес-служба ДержНС.

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"За даними Укргідрометцентру, 25 лютого, у зв'язку із хуртовинами та відлигою, у горах Закарпатської області та у високогір’ї Iвано-Франкiвської областi зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на вихідних в Україні місцями пройдуть опади. На півдні в суботу до +11°.