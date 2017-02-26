На річках Закарпаття формується друга паводкова хвиля

На Закарпатті триває весняний паводок, спричинений підняттям температури й таненням снігу на високогір’ї.

Через танення снігу в горах на річках області зараз формується друга паводкова хвил / dsns.gov.ua

"Станом на 10.00 неділі (26.02) вода в р.Латориця піднялася ще на 40 см. Між селами Великі Геївці й Тисаагтелек (Ужгородський район) річка, що вийшла з берегів, усе ще переливається через дорогу місцевого значення. Проїзд автомобілів ускладнений, але не заблокований, площа переливу порівняно з учорашнім днем не збільшилася", - йдеться у повідомленні на офіційному сайті Геннадія Москаля.

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Разом з тим, як зазначається, у р.Тиса паводкова хвиля, яка вчора пройшла на територію Угорщини, через особливості русла знову повернулася на Закарпаття в районі Чопа й сьогодні остаточно піде на територію сусідньої країни.

Так, згідно з повідомленням, за минулу добу рівень води в річці збільшився на 70 см, зараз висота паводкової хвилі досягає 5 м. Загрози виходу на заплаву немає. По р. Уж максимальний підйом води пройшов сьогодні о 1.00 ночі, до 10.00 ранку вода знизилася на 40 см. У Боржаві й Тересві так само фіксується зниження рівня води.

"Виходу річок на заплаву, підтоплень сільгоспугідь (за винятком Ужгородського району) чи дворогосподарств немає. Через танення снігу в горах на річках області зараз формується друга паводкова хвиля. Обласна держадміністрація здійснює постійний моніторинг стану головних водних артерій Закарпаття у зв’язку з можливим різким підняттям води", - додали у Москаля.

Нагадаємо, на початку лютого стрімкий льодохід почався на річках Закарпаття.