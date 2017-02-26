На початку тижня українців чекає потепління – синоптик

У східних областях можливі опади.

З понеділка тепло почне повертатися до України / Фото УНІАН

Наступний тиждень почнеться потеплінням. Про це синоптик Наталка Діденко написала у своєму Facebook.

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«У понеділок на заході та південному заході до +8+13, переважно очікується +4+9. На сході ще холоднувато - +1+5 градусів.В Києві +6+8 градусів тепла», - повідомила синоптик.

Також вона додала, що у східних регіонах можливі опади.