На початку тижня українців чекає потепління – синоптик

21:40, 26 лютого 2017
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У східних областях можливі опади.

З понеділка тепло почне повертатися до України / Фото УНІАН
З понеділка тепло почне повертатися до України / Фото УНІАН

Наступний тиждень почнеться потеплінням. Про це синоптик Наталка Діденко написала у своєму Facebook.

На річках Закарпаття формується друга паводкова хвиля

«У понеділок на заході та південному заході до +8+13, переважно очікується +4+9. На сході ще холоднувато - +1+5 градусів.В Києві +6+8 градусів тепла», - повідомила синоптик.

Також вона додала, що у східних регіонах можливі опади.

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