В Україні сьогодні місцями пройде мокрий сніг, на заході температура до +10° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 27 лютого в Україні практично без опадів. На заході до +10°.
Сьогодні В Києві без опадів, удень +6°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.
У Львові 27 лютого мінлива хмарність, вдень +10°. Вітер мінливий, слабкий.
На річках Закарпаття формується друга паводкова хвиля
У Луцьку сьогодні очікуються хмарно з проясненнями. Температура повітря +8°. Вітер мінливий, до 4.9 м/с.
У Вінниці у понеділок без опадів. Температура вдень +6°. Вітер західний та південно-західний, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяє невелику хмарність. Температура +9°, вітер південний і південно-західний, до 5.6 м/с.
У Харкові в суботу без опадів, температура вдень +3°. Вітер західний та південно-західний, помірний.
В Дніпрі сьогодні пройде мокрий сніг. Температура +5°. Вітер південно-західний, помірний.
У Сімферополі хмарно. Температура вдень +8°, вітер мінливий, до 3,5 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вдень +5°. Вітер західний та південно-західний, до 5.0 м/с.
У Краматорську в понеділок пройде одждь, температура +4°, вітер південно-західний, помірний.
У Сєвєродонецьку сьогодні сніг з дощем. Температура вдень +5°. Вітер південно-західний, до 5.6 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +16°
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Київ+29°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+30°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницький+26°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+26°... +19°