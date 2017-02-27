В Україні сьогодні місцями пройде мокрий сніг, на заході температура до +10° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 лютого в Україні практично без опадів. На заході до +10°.

В Україні місцями пройде мокрий сніг / УНІАН

Сьогодні В Києві без опадів, удень +6°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.

У Львові 27 лютого мінлива хмарність, вдень +10°. Вітер мінливий, слабкий.

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У Луцьку сьогодні очікуються хмарно з проясненнями. Температура повітря +8°. Вітер мінливий, до 4.9 м/с.

У Вінниці у понеділок без опадів. Температура вдень +6°. Вітер західний та південно-західний, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяє невелику хмарність. Температура +9°, вітер південний і південно-західний, до 5.6 м/с.

Прогноз на 27 лютого / УНІАН

У Харкові в суботу без опадів, температура вдень +3°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

В Дніпрі сьогодні пройде мокрий сніг. Температура +5°. Вітер південно-західний, помірний.

У Сімферополі хмарно. Температура вдень +8°, вітер мінливий, до 3,5 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вдень +5°. Вітер західний та південно-західний, до 5.0 м/с.

У Краматорську в понеділок пройде одждь, температура +4°, вітер південно-західний, помірний.

У Сєвєродонецьку сьогодні сніг з дощем. Температура вдень +5°. Вітер південно-західний, до 5.6 м/с.

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