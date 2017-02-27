У Києві сьогодні вдень до +6°, без опадів

08:30, 27 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 27 лютого, у столиці без опадів, вдень до +6°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері - до +4°. Вітер західний та південно-західний, до 4.8 м/с.

На річках Закарпаття формується друга паводкова хвиля

Сонце в столиці зійшло у 06:47, а зайде у 17:35.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого в Україні практично без опадів. На заході до +10°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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