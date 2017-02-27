У Києві оголосили штормове попередження на 27 лютого

Сьогодні, 27 лютого, у столиці очікуються пориви вітра 15-20 м/с.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, 27 лютого пориви вітру 15-20 м/с по м. Києву", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, на Закарпатті триває весняний паводок, спричинений підняттям температури й таненням снігу на високогір’ї. Зокрема, за добу 25 лютого на р. Тиса рівень води збільшився на 70 см, зараз висота паводкової хвилі досягає 5 м.