У Києві оголосили штормове попередження на 27 лютого
Сьогодні, 27 лютого, у столиці очікуються пориви вітра 15-20 м/с.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
В Україні сьогодні місцями пройде мокрий сніг, на заході температура до +10° (карта)
"За даними Укргідрометцентру, 27 лютого пориви вітру 15-20 м/с по м. Києву", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, на Закарпатті триває весняний паводок, спричинений підняттям температури й таненням снігу на високогір’ї. Зокрема, за добу 25 лютого на р. Тиса рівень води збільшився на 70 см, зараз висота паводкової хвилі досягає 5 м.
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