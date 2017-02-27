Прощаємося з зимою: цього тижня до України повернеться тепло, на заході обіцяють до +17° (карта)

Цього тижня в Україні значно потеплішає і буде практично без опадів.

В Україну на цьому тижні повернеться тепло / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на заході - до +14°. У східних областях температура до +5°. У центрі країни вдень стовпчик термометра підніметься до +9°. На півночі вдень до +7°, на півдні до +10°.

Прогноз на 27 лютого / УНІАН

У вівторок, 28 лютого, в Україні без опадів. Вдень на заході країни потеплішає до +17°.

Прогноз на 28 лютого / УНІАН

У середу, 1 березня, на заході пройдуть дощі і сніг, в регіоні вночі стовпчик термометра опуститься до -2°. Вдень у Криму до +20°.

Прогноз на 1 березня / УНІАН

У четвер в Україні на півдні місцями пройдуть дощі. Вночі по країні -2°...+5°, вдень на півдні до +15°.

Прогноз на 2 березня / УНІАН

У п'ятницю по всій країні без опадів. На заході та півдні температура вдень до +14°, в інших регіонах +7°...+13°.

Прогноз на 3 березня / УНІАН

4 і 5 березня в Україні без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на сході - до -1°, на решті території 0°...+6°. Вдень температура по країні +11°...+14°. У неділю вночі на сході до 0°, вдень в Україні +10°...+15°.

Прогноз на 4 березня / УНІАН

Прогноз на 5 березня / УНІАН

Народний прогноз

27 лютого - Кирила. Хороша погода на Кирила - до морозів. 28 лютого - Онисима. З сьогоднішнього дня зима з весною починають боротьбу: "кому йти вперед, а кому назад повернути".

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1 березня у народі був позначений днем бога Ярила. Якщо десь чується зяблик - значить, весна буде холодною. 2 березня найкраще звернути увагу на небо. Якщо хмари пливуть швидко і високо, значить, буде гарна погода.

3 березня можна починати рибальський сезон - добре починає клювати окунь. Якщо ввечері маленькі зірки видно не надто яскраво або вони мерехтять, значить, бути вітру.

На 4 березня народні прикмети ґрунтуються на спостереженнях за тваринами. Якщо кролики починають копати норки, значить, ще випаде сніг, або бути хуртовини. А граки і галки на дорозі - до негоди. 5 березня - якщо граки і галки спочатку високо злітають, а потім стрілою спускаються до землі, значить, бути снігу.

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