Прощаємося з зимою: цього тижня до України повернеться тепло, на заході обіцяють до +17° (карта)
Цього тижня в Україні значно потеплішає і буде практично без опадів.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на заході - до +14°. У східних областях температура до +5°. У центрі країни вдень стовпчик термометра підніметься до +9°. На півночі вдень до +7°, на півдні до +10°.
У вівторок, 28 лютого, в Україні без опадів. Вдень на заході країни потеплішає до +17°.
У середу, 1 березня, на заході пройдуть дощі і сніг, в регіоні вночі стовпчик термометра опуститься до -2°. Вдень у Криму до +20°.
У четвер в Україні на півдні місцями пройдуть дощі. Вночі по країні -2°...+5°, вдень на півдні до +15°.
У п'ятницю по всій країні без опадів. На заході та півдні температура вдень до +14°, в інших регіонах +7°...+13°.
4 і 5 березня в Україні без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на сході - до -1°, на решті території 0°...+6°. Вдень температура по країні +11°...+14°. У неділю вночі на сході до 0°, вдень в Україні +10°...+15°.
Народний прогноз
27 лютого - Кирила. Хороша погода на Кирила - до морозів. 28 лютого - Онисима. З сьогоднішнього дня зима з весною починають боротьбу: "кому йти вперед, а кому назад повернути".
В Україні сьогодні місцями пройде мокрий сніг, на заході температура до +10° (карта)
1 березня у народі був позначений днем бога Ярила. Якщо десь чується зяблик - значить, весна буде холодною. 2 березня найкраще звернути увагу на небо. Якщо хмари пливуть швидко і високо, значить, буде гарна погода.
3 березня можна починати рибальський сезон - добре починає клювати окунь. Якщо ввечері маленькі зірки видно не надто яскраво або вони мерехтять, значить, бути вітру.
На 4 березня народні прикмети ґрунтуються на спостереженнях за тваринами. Якщо кролики починають копати норки, значить, ще випаде сніг, або бути хуртовини. А граки і галки на дорозі - до негоди. 5 березня - якщо граки і галки спочатку високо злітають, а потім стрілою спускаються до землі, значить, бути снігу.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +16°
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Київ+29°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+30°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницький+26°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+26°... +19°