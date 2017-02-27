У Чилі через зсуви мільйони людей залишилися без питної води

11:31, 27 лютого 2017
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Зсуви привели до забруднення води в річці, що є провідною до резервуару недалеко від столиці Чилі Сантьяго.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Через це влада розпорядилася відключити подачу питної води чотирьом мільйонам людей.

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Місцевим мешканцям обіцяють відновити водопостачання після того, як рівень забруднення в річці Майпо знизиться, передає "Російська служба BBC".

Зараз населення міста запасається бутильованою водою. Ресторани і бізнеси закриті за наказом влади, а у школах відклали початок нової чверті.

За інформацією рятувальників, у ряді гірських районів через рясні опади перервано автомобільне сполучення, і деякі населені пункти виявилися відрізаними від світу.

Губернатор провінції Сантьяго Клаудіо Ортегі повідомив, що припинення водопостачання торкнулося майже півтора мільйона будинків.

У результаті повеней і зсувів загинули як мінімум чотири людини.

Нагадаємо, на індонезійському острові Балі в результаті сходження трьох зсувів загинули 12 осіб.

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