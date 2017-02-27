На заході України очікуються підйоми рівнів води у річках, існує загроза підтоплення
Протягом 27-28 лютого на річках західної України очікуються підйоми рівнів води.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Зокрема, 27-28 лютого на рiчках басейну Прип'ятi в межах Рiвненської та Житомирської областей очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 0,3-0,7 м. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву та часткове пiдтоплення сільськогосподарських угiдь.
В Україні сьогодні місцями пройде мокрий сніг, на заході температура до +10° (карта)
27 лютого очiкується продовження розвитку весняної повенi з пiдйомом рiвнiв води над рiвнями:
- на дiлянці Днiстра Галич-Залiщики на 0,3-1,3 м, на дiлянцi Залiщики-початок Днiстровського водосховища послаблення льодового покриву, мiсцями його руйнування, льодохiд, можливе утворення заторiв льоду з додатковим пiдйомом бiля Заліщикiв на 1,0-2,0 м, Рухотин-Жванець 2,0-4,0 м;
- на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,3-1,0 м, бiля с. Литовеж на 1,0-1,5 м, мiсцями можливий вихiд води на заплаву;
- на річках басейну Прип’яті в межах Волинської, Рівненської обл. на 0,3-1,0 м, руйнування льодового покриву, місцями вихід води на заплаву, затоплення сільгоспугідь.
Також у першiй половинi доби 27 лютого на Днiстрi бiля м. Залiщикiв (Тернопiльська обл.) очiкується проходження паводкової хвилi водопiлля висотою 480-510 см над нулем поста.
Нагадаємо, цього тижня в Україні значно потеплішає і буде практично без опадів.
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