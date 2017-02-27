На автошляхах України практично без опадів, на заході завтра потеплішає до +17°

Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах практично без опадів. На заході температура до +17°.

На автошляхах України практично без опадів / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +6°... +12°. Завтра на цьому маршруті температура до +12°, хмарно з проясненнями.

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На трасі Київ – Ужгород мінлива хмарність, температура в дорозі +7° ...+13°. У вівторок на цьому маршруті без опадів, температура до +14°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +7°, місцями пройде дощ. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +10°.

У напрямку Харкова місцями пройде мокрий сніг. Температура в дорозі до +7°. 28 лютого на цьому напрямку хмарно з поясненнями, температура +6° ...+10°.

За маршрутом Київ - Чернівці мінлива хмарність, +6° ... +13°. За даним напрямом у вівторок сонячно, температура до +17°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.