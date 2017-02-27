Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Івано-Франківській області

14:35, 27 лютого 2017
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Протягом 27-28 лютого у високогір’ї Iвано-Франкiвської області буде зберігатися значна лавинна небезпека.

УНІАН
В Iвано-Франкiвській області зберігається значна лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На автошляхах України практично без опадів, на заході завтра потеплішає до +17°

"За прогнозами Укргідрометцентру, 27-28 лютого у високогір’ї Iвано-Франкiвської області зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня в Україні значно потеплішає і буде практично без опадів. На заході синоптики обіцяють до +17°.

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