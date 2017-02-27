Зливи призвели до повеней в Індонезії, кілька людей зникли безвісти

В індонезійській провінції Центральна Ява сильні зливи викликали повені, щонайменше дві людини пропали безвісти.

Ілюстрація / Reuters

Величезна кількість води з брудом накрила село Пурвосарі в районі Кендал 26 лютого, передає Xinhua з посиланням на представника Національного агентства з ліквідації стихійних лих Сутопо Пурво Нугрохо.

Читайте також У Каліфорнії через повінь евакуювали 14 тисяч осіб (відео)

Стихія змила вісім будинків, ще три будівлі зруйновані.

Близько 300 жителів були евакуйовані. За словами Нугрохо, вони знайшли тимчасовий притулок у мечеті.

Нагадаємо, минулого тижня в столиці Індонезії Джакарті пройшли проливні дощі, які призвели до повені.