Зливи призвели до повеней в Індонезії, кілька людей зникли безвісти

16:00, 27 лютого 2017
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В індонезійській провінції Центральна Ява сильні зливи викликали повені, щонайменше дві людини пропали безвісти.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Величезна кількість води з брудом накрила село Пурвосарі в районі Кендал 26 лютого, передає Xinhua з посиланням на представника Національного агентства з ліквідації стихійних лих Сутопо Пурво Нугрохо.

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Стихія змила вісім будинків, ще три будівлі зруйновані.

Близько 300 жителів були евакуйовані. За словами Нугрохо, вони знайшли тимчасовий притулок у мечеті.

Нагадаємо, минулого тижня в столиці Індонезії Джакарті пройшли проливні дощі, які призвели до повені.

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