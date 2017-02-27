Репетиція весни: завтра в Україні без опадів, на заході потеплішає до +18° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 28 лютого, в Україні без опадів, вдень на заході потеплішає до +18°.

В Україні завтра без опадів / texturify.com

У Києві завтра без опадів, вночі +1°, вдень +10°. Вітер південний, до 5.9 м/с.

У Львові 28 лютого мінлива хмарність, вночі +5°, вдень +14°. Вітер південний і південно-західний, свіжий.

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У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +5°, вдень +13°. Вітер південний і південно-західний, до 7.6 м/с.

У Вінниці у вівторок хмарно з проясненнями. Температура вночі +3°, вдень +11°. Вітер південний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +3°, вдень +10°, вітер південний і південно-східний, до 6.1 м/с.

У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі 0°, вдень +6°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

У Дніпрі завтра невелика хмарність. Температура вночі 0°, вдень +8°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

У Сімферополі мінлива хмарність. Температура вночі +5°, вдень +13°. Вітер змінний, до 3.0 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі -1°, вдень +7°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.

У Краматорську у вівторок хмарно, температура вночі 0°, вдень +9°, вітер південний і південно-західний, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі 0°, вдень +10°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

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