Репетиція весни: завтра в Україні без опадів, на заході потеплішає до +18° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 28 лютого, в Україні без опадів, вдень на заході потеплішає до +18°.
У Києві завтра без опадів, вночі +1°, вдень +10°. Вітер південний, до 5.9 м/с.
У Львові 28 лютого мінлива хмарність, вночі +5°, вдень +14°. Вітер південний і південно-західний, свіжий.
На автошляхах України практично без опадів, на заході завтра потеплішає до +17°
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +5°, вдень +13°. Вітер південний і південно-західний, до 7.6 м/с.
У Вінниці у вівторок хмарно з проясненнями. Температура вночі +3°, вдень +11°. Вітер південний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +3°, вдень +10°, вітер південний і південно-східний, до 6.1 м/с.
У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі 0°, вдень +6°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.
У Дніпрі завтра невелика хмарність. Температура вночі 0°, вдень +8°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.
У Сімферополі мінлива хмарність. Температура вночі +5°, вдень +13°. Вітер змінний, до 3.0 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі -1°, вдень +7°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.
У Краматорську у вівторок хмарно, температура вночі 0°, вдень +9°, вітер південний і південно-західний, легкий.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі 0°, вдень +10°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +16°
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Київ+29°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+30°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницький+26°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+26°... +19°