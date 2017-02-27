Репетиція весни: завтра в Україні без опадів, на заході потеплішає до +18° (відеопрогноз)

18:30, 27 лютого 2017
513
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 28 лютого, в Україні без опадів, вдень на заході потеплішає до +18°.

texturify.com
В Україні завтра без опадів / texturify.com

У Києві завтра без опадів, вночі +1°, вдень +10°. Вітер південний, до 5.9 м/с.

У Львові 28 лютого мінлива хмарність, вночі +5°, вдень +14°. Вітер південний і південно-західний, свіжий.

На автошляхах України практично без опадів, на заході завтра потеплішає до +17°

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +5°, вдень +13°. Вітер південний і південно-західний, до 7.6 м/с.

У Вінниці у вівторок хмарно з проясненнями. Температура вночі +3°, вдень +11°. Вітер південний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +3°, вдень +10°, вітер південний і південно-східний, до 6.1 м/с.

У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі 0°, вдень +6°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

У Дніпрі завтра невелика хмарність. Температура вночі 0°, вдень +8°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

У Сімферополі мінлива хмарність. Температура вночі +5°, вдень +13°. Вітер змінний, до 3.0 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі -1°, вдень +7°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.

У Краматорську у вівторок хмарно, температура вночі 0°, вдень +9°, вітер південний і південно-західний, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі 0°, вдень +10°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Індонезії під час шторму затонув туристичний пором (відео) В Індонезії під час шторму затонув туристичний пором (відео)
Затоплені авто і вирви замість доріг: кілька американських штатів накрили повені (відео) Затоплені авто і вирви замість доріг: кілька американських штатів накрили повені (відео)
В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз)
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
В американському штаті Мічиган оголошено режим стихійного лиха через повені, є загиблий (фото) В американському штаті Мічиган оголошено режим стихійного лиха через повені, є загиблий (фото)
Грозові зливи не залишать Україну до кінця тижня: синоптики попередили про негоду (відео) Грозові зливи не залишать Україну до кінця тижня: синоптики попередили про негоду (відео)
Землетрус в Японії: четверо загиблих, кількість постраждалих зросла до 372 осіб Землетрус в Японії: четверо загиблих, кількість постраждалих зросла до 372 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Стрічка новин