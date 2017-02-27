У Києві завтра без опадів, вдень до +10°

Згідно з даними Погода УНІАН, 28 лютого у столиці без опадів.

У Києві завтра без опадів / elektraua.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері – до +6°. Вітер південний, до 5.9 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:44, а зайде у 17:37.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 28 лютого, в Україні без опадів, вдень на заході потеплішає до +18°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.