У Києві завтра без опадів, вдень до +10°

19:00, 27 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 28 лютого у столиці без опадів.

elektraua.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / elektraua.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері – до +6°. Вітер південний, до 5.9 м/с.

На автошляхах України практично без опадів, на заході завтра потеплішає до +17°

Сонце в столиці зійде у 06:44, а зайде у 17:37.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 28 лютого, в Україні без опадів, вдень на заході потеплішає до +18°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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