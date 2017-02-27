В аеропорту "Одеса" через сильний туман скасовано низку рейсів

У міжнародному аеропорту "Одеса" через сильний туман змінено графік прийому і відправлення літаків.

В Одесі сильний туман / portal.lviv.ua

Як повідомили УНІАН в аеропорту, корективи у графік внесено сьогодні ввечері.

Скасовано рейс з Варшави (Польща, 17.20) та Стамбула (Туреччина), що очікувався о 20.50.

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Також скасовано всі вильоти з Одеси після 18.00: до Варшави (18.00), до Тель-Авіва (Ізраїль) - о 21.30 і до Стамбула - о 21.45.

Інформації про інші рейси поки що немає.

Як відомо, міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

Раніше через туман у Каліфорнії в ДТП зіткнулися 50 автомобілів.