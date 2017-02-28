Останній день зими порадує українців теплою погодою: на заході синоптики обіцяють до +18° (карта)

08:01, 28 лютого 2017
564
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 28 лютого, в Україні без опадів. На заході до +18°.

Сьогодні В Україні без опадів / pexels.com
Сьогодні В Україні без опадів / pexels.com

Сьогодні в Києві без опадів, удень +10°. Вітер південний, до 5.9 м/с.

У Львові 28 лютого мінлива хмарність, вдень +14°. Вітер південний і південно-західний, свіжий.

В аеропорту "Одеса" через сильний туман скасовано низку рейсів

У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря +13°. Вітер південний і південно-західний, до 7.6 м/с.

У Вінниці у вівторок без опадів. Температура вдень +11°. Вітер південний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність. Температура +10°, вітер південний і південно-східний, до 6.1 м/с.

Прогноз на 28 лютого / УНІАН
Прогноз на 28 лютого / УНІАН

У Харкові у вівторок без опадів, температура вдень +6°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +8°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

У Сімферополі хмарно. Температура вдень +13°, вітер мінливий, до 3.0 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вдень +7°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.

У Краматорську у вівторок хмарно, температура +9°, вітер південний і південно-західний, легкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +10°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Індонезії під час шторму затонув туристичний пором (відео) В Індонезії під час шторму затонув туристичний пором (відео)
Затоплені авто і вирви замість доріг: кілька американських штатів накрили повені (відео) Затоплені авто і вирви замість доріг: кілька американських штатів накрили повені (відео)
У Києві завтра без опадів, температура до +28° У Києві завтра без опадів, температура до +28°
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
Землетрус в Японії: четверо загиблих, кількість постраждалих зросла до 372 осіб Землетрус в Японії: четверо загиблих, кількість постраждалих зросла до 372 осіб
У Києві сьогодні ясно, температура до +30° У Києві сьогодні ясно, температура до +30°
В Україні сьогодні без опадів, спека до +32° (карта) В Україні сьогодні без опадів, спека до +32° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Стрічка новин