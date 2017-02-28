У Києві сьогодні вдень до +10°, без опадів

08:30, 28 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 28 лютого у столиці без опадів, удень до +10°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері - до +6°. Вітер південний, до 5.9 м/с.

В аеропорту "Одеса" через сильний туман скасовано низку рейсів

Сонце в столиці зійшло у 06:44, а зайде у 17:37.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 28 лютого, в Україні без опадів. На заході до +18°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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