Рятувальники попереджають про підйоми рівнів води у річках Рівненської та Житомирської областей

У вівторок, 28 лютого, на річках басейну Прип'ятi в межах Рiвненської та Житомирської областей очiкується продовження пiдйому рiвнiв води.

УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"28 лютого на рiчках басейну Прип'ятi в межах Рiвненської та Житомирської областей очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 0,3-0,7м над рiвнями. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву та часткове пiдтоплення сільськогосподарських угiдь", - йдеться в повідомленні.

Також очікується подальше руйнування льодового покриву, мiсцями льодохiд. При цьому можливе формування заторiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води.

Нагадаємо, у вівторок, 28 лютого, в Україні без опадів. На заході до +18°.