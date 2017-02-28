У результаті повені в Чилі загинули троє людей, ще 19 пропали безвісти

10:28, 28 лютого 2017
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Через повені і вихід з берегів річок у центральних районах Чилі загинули троє людей, мінімум 19 пропали безвісти.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Двоє людей загинули неподалік від столиці країни Сантьяго. Ще однією жертвою стала 12-річна дівчинка. Вона померла, коли потік води забрав автомобіль, в якому вона їхала з сім'єю, передає "РИА Новости" з посиланням на національну службу з надзвичайних ситуацій Чилі.

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Як повідомлялося раніше, зсуви привели до забруднення води в річці, що є провідною до резервуару неподалік від столиці Чилі Сантьяго.

Через це влада розпорядилася відключити подачу питної води чотирьом мільйонам людей.

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