У результаті повені в Чилі загинули троє людей, ще 19 пропали безвісти
Через повені і вихід з берегів річок у центральних районах Чилі загинули троє людей, мінімум 19 пропали безвісти.
Двоє людей загинули неподалік від столиці країни Сантьяго. Ще однією жертвою стала 12-річна дівчинка. Вона померла, коли потік води забрав автомобіль, в якому вона їхала з сім'єю, передає "РИА Новости" з посиланням на національну службу з надзвичайних ситуацій Чилі.
У результаті повені в Індонезії постраждали понад 1300 сімей
Як повідомлялося раніше, зсуви привели до забруднення води в річці, що є провідною до резервуару неподалік від столиці Чилі Сантьяго.
Через це влада розпорядилася відключити подачу питної води чотирьом мільйонам людей.
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