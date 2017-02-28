У горах Івано-Франківщини зберігається значний рівень лавинної небезпеки

У високогір’ї Iвано-Франкiвської області 28 лютого зберігається лавинна небезпека 3 рівня.

На Івано-Франківщині лавинна небезпека 3 рівня / zak.depo.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 28 лютого у високогір’ї Iвано-Франкiвської області зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 28 лютого, на річках басейну Прип'ятi в межах Рiвненської та Житомирської областей очiкується продовження пiдйому рiвнiв води.