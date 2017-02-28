Вчені зафіксували виверження вулкана Етна на Сицилії

12:14, 28 лютого 2017
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На італійському острові Сицилія активізувався знаменитий вулкан Етна.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Вулканологи зафіксували виверження лави з нового південно-східного кратера вулкана. Виверження супроводжується невеликими вибухами і викидом вулканічних бомб, передає "РИА Новости" з посиланням на Національний інститут геофізики і вулканології Італії.

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Однак, за словами експертів, нинішнє виверження Етни не представляє загрози ні для людей, ні для матеріальних об'єктів.

Етна є найвищим діючим вулканом в Європі.

Нагадаємо, аргентинський вчений Родольфо Альварес і його гід залишилися живі після падіння в жерло діючого вулкана Масая в Нікарагуа.

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