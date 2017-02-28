На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, завтра місцями пройдуть дощі

Сьогодні на автошляхах України без опадів, завтра місцями пройдуть дощі. На заході температура до +17°.

На автошляхах України сьогодні без опадів / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +8°... +10°. Завтра на цьому маршруті температура до +13° хмарно з проясненнями.

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На трасі Київ – Ужгород мінлива хмарність, температура в дорозі +10° ...+15°. У середу на цьому маршруті пройде дощ, температура до +16°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +11°, без опадів. Завтра на даному маршруті хмарно з проясненнями, температура до +13°.

У напрямку Харкова невелика хмарність. Температура в дорозі до +10°. 1 березня на цьому напрямку сонячно, температура +6° ...+12°.

За маршрутом Київ - Чернівці мінлива хмарність, +10° ... +17°. За даним напрямком в середу місцями очікуються зливи, температура до +16°.

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