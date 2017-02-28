На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, завтра місцями пройдуть дощі
Сьогодні на автошляхах України без опадів, завтра місцями пройдуть дощі. На заході температура до +17°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +8°... +10°. Завтра на цьому маршруті температура до +13° хмарно з проясненнями.
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На трасі Київ – Ужгород мінлива хмарність, температура в дорозі +10° ...+15°. У середу на цьому маршруті пройде дощ, температура до +16°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +11°, без опадів. Завтра на даному маршруті хмарно з проясненнями, температура до +13°.
У напрямку Харкова невелика хмарність. Температура в дорозі до +10°. 1 березня на цьому напрямку сонячно, температура +6° ...+12°.
За маршрутом Київ - Чернівці мінлива хмарність, +10° ... +17°. За даним напрямком в середу місцями очікуються зливи, температура до +16°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +16°
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Київ+29°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+30°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницький+26°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+26°... +19°