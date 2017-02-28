В аеропорту "Одеса" скасували низку рейсів через туман

Видимість на летовищі впала до п'ятдесяти метрів

На летовищі впала видимість / vesti-ukr.com

В одеському аеропорту у зв’язку із туманом скасували деякі рейси на кількох напрямках, пише Depo.Одеса.

Зокрема, у зв’язку із тим, що видимість на летовищі впала до п'ятдесяти метрів, скасовано рейси сполучення зі Стамбулом, Тель-Авівом і Варшавою.

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Синоптики пояснили це явище стрімким потеплінням, внаслідок чого холодна морська вода почала випаровуватися. На автошляхах видимість також обмежена, на трасах уже фіксують аварії.