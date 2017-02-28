У Києві почалася метеорологічна весна

Починаючи з 18 лютого, середньодобова температура у столиці щоденно перевищує 0°С.

Повернення зими вже неможливе, наголосили в обсерваторії / flickr.com/photos/kasio69

Це означає, що до Києва метеорологічна весна завітала на 11 днів раніше від календарної, повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії.

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"Цьогорічна зима закінчилась 17 лютого і тривала з 29 листопада загалом 81 день, що на 24 дні коротше від кліматичної норми", - йдеться у повідомленні.

Зважаючи на прогноз Українського гідрометцентру, середньодобові температури у столиці будуть підвищуватись, тому повернення зими неможливе, наголосили кліматологи.

Як повідомляла Погода УНІАН, цього тижня в Україні значно потеплішає і буде практично без опадів.