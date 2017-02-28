У київському зоопарку прокинулася від сплячки бура ведмедиця (фото)

13:29, 28 лютого 2017
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За останній тиждень зима в Києві відступила.

Ведмедиця прокинулася від сплячки / Сергій Григор'єв
Ведмедиця прокинулася від сплячки / Сергій Григор'єв

У київському зоопарку від зимової сплячки прокинулася бура ведмедиця. Фотографію, зроблену ветеринаром зоопарку Сергієм Григор'євим, показали в співтоваристві "Наш Київ" у Facebook.

У Києві почалася метеорологічна весна

"Бура ведмедиця з Київського зоопарку прокинулася від зимівлі і бажає всім доброго ранку", - йдеться в повідомленні.

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