У київському зоопарку прокинулася від сплячки бура ведмедиця (фото)

За останній тиждень зима в Києві відступила.

Ведмедиця прокинулася від сплячки / Сергій Григор'єв

У київському зоопарку від зимової сплячки прокинулася бура ведмедиця. Фотографію, зроблену ветеринаром зоопарку Сергієм Григор'євим, показали в співтоваристві "Наш Київ" у Facebook.

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"Бура ведмедиця з Київського зоопарку прокинулася від зимівлі і бажає всім доброго ранку", - йдеться в повідомленні.