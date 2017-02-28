У перший день весни атмосферний фронт принесе дощі на захід України - синоптик

14:09, 28 лютого 2017
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Завтра в Україні очікується +10°+15°. На сході та на крайньому заходу +5°+10° градусів. До заходу нашої країни суне атмосферний фронт.

1 березня на заході України дощитиме / tivasyk.info
1 березня на заході України дощитиме / tivasyk.info

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

У Києві почалася метеорологічна весна

"Сухо, сонячно переважно. Лише до заходу підійде атмосферний фронт, і тому 1 березня дощ очікується у Луцьку, Рівному, Львові, Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях. А ось у Тернополі та Хмельницькому справа обмежиться просто густими хмарами", - йдеться у її повідомленні.

За прогнозом синоптика, у Києві 1 березня - суха тепла погода, впродовж дня +10°+13°.

"2-3 березня - незначне похолодання. 4-5 березня - потепління знову", - розповіла Діденко.

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