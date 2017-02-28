В Японії стався землетрус магнітудою 5,6, підземні поштовхи відчувалися в Токіо
У Японії 28 лютого стався землетрус магнітудою 5,6, підземні поштовхи відчувалися на сході та північному сході країни.
Попередження про цунамі не оголошувалося, на даний момент інформації про постраждалих або руйнування не надходило, передає Reuters.
Біля берегів Фіджі стався землетрус
Відзначається, що землетрус відчувався і в столиці країни Токіо.
Як повідомляє ТАСС, після землетрусу був створений кризовий штаб щодо збору інформації про можливі руйнування і постраждалих.
Нагадаємо, у понеділок, 20 лютого, у Перу стався землетрус магнітудою 5,4.
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