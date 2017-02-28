В Японії стався землетрус магнітудою 5,6, підземні поштовхи відчувалися в Токіо

У Японії 28 лютого стався землетрус магнітудою 5,6, підземні поштовхи відчувалися на сході та північному сході країни.

В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Попередження про цунамі не оголошувалося, на даний момент інформації про постраждалих або руйнування не надходило, передає Reuters.

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Відзначається, що землетрус відчувався і в столиці країни Токіо.

Як повідомляє ТАСС, після землетрусу був створений кризовий штаб щодо збору інформації про можливі руйнування і постраждалих.

Нагадаємо, у понеділок, 20 лютого, у Перу стався землетрус магнітудою 5,4.