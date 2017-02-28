Зливи в Зімбабве призвели до загибелі 117 осіб

16:00, 28 лютого 2017
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Останніми місяцями Зімбабве страждає від проливних дощів. Через зливи загинули 117 осіб, ще 106 отримали травми.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Кількість опадів у сезон дощів 2016-2017, що почався в листопаді минулого року, набагато перевищила показники минулих років.

У результаті повені в Індонезії постраждали понад 1300 сімей

У країні було зруйновано 1930 будинків, пошкодження різного ступеня отримала 71 школа, 5 здоровпунктів та 71 гребля, повенями були розмиті деякі автодороги і мости, передає Xinhua з посиланням на службу цивільної оборони Зімбабве.

Крім того, тропічний шторм "Дінео", що обрушився 15 лютого на південне узбережжя Мозамбіку, також мав пвлив на Зімбабве. У результаті проливних дощів більше тисячі людей позбулися даху над головою.

Нагадаємо, у столиці Індонезії Джакарті пройшли проливні дощі, які призвели до повені.

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