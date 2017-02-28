У перший день весни в Україні збережеться тепла погода, однак на заході пройдуть дощі (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 1 березня в Україні збережеться тепла погода, на заході пройдуть дощі.

Завтра на заході України пройдуть дощі/ УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі +4°, вдень +13°. Вітер південний, до 6.6 м/с.

У Львові 1 березня пройде дощ, вночі -2°, вдень +12°. Вітер мінливий, слабкий.

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У Луцьку завтра злива. Температура повітря вночі -1°, вдень +14°. Вітер мінливий, до 6.4 м/с.

У Вінниці в середу сонячно. Температура вночі +3°, вдень +13°. Вітер південний, помірний.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +4°, вдень +11°, вітер південний і південно-східний, до 5.6 м/с.

У Харкові у середу без опадів, температура вночі +1°, вдень +10°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.

У Дніпрі завтра невелика хмарність. Температура вночі +2°, вдень +11°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.

У Сімферополі сонячно. Температура вночі +5°, вдень +19°. Вітер південний і південно-східний, до 6.5 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +2°, вдень +9°. Вітер східний, до 5.5 м/с.

У Краматорську у середу мінлива хмарність, температура вночі +3°, вдень +13°, вітер південно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +1°, вдень +13°. Вітер південно-східний, до 4.8 м/с.

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