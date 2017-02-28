У Києві завтра без опадів, вдень потеплішає до +13°

19:00, 28 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 1 березня, у столиці без опадів.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері +8°. Вітер південний, до 6.6 м/с.

На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, завтра місцями пройдуть дощі

Сонце в столиці зійде у 06:42, а зайде у 17:38.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня в Україні збережеться тепла погода, на заході пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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