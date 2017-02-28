У Києві завтра без опадів, вдень потеплішає до +13°
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 1 березня, у столиці без опадів.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері +8°. Вітер південний, до 6.6 м/с.
На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, завтра місцями пройдуть дощі
Сонце в столиці зійде у 06:42, а зайде у 17:38.
Як повідомляв УНІАН, 1 березня в Україні збережеться тепла погода, на заході пройдуть дощі.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +16°
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Луганськ+31°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Сімферополь+30°... +16°
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Погода Стерлінг
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Вітер: 4.6 м/с
Ймовірність опадів: 71 %
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